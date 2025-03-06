У Кремлі вважають, що у заявах Макрона були неточності, зокрема у плані українського врегулювання.

Москва вважає ядерну риторику президента Франції Еммануеля Макрона загрозою для Росії. Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, передає The Telegraph.

"Якщо він вважає нас загрозою, скликає зустріч начальників генеральних штабів європейських країн і Великої Британії, говорить про необхідність застосування ядерної зброї, готується застосувати ядерну зброю проти Росії, то це, звісно, загроза", - зауважив він.

За його словами, заяви Макрона щодо Росії та України є знервованими. Лавров також вважає, що звинувачення з боку Макрона у підготовці Росією війни проти Європи є "нісенітницею".

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Крім того, міністр наголосив, що Москва буде розглядати розгортання європейських миротворців в Україні як офіційну участь сил НАТО у війні проти РФ.

"Ми категорично проти таких дій, вони означатимуть офіційне залучення сил НАТО у війну проти Росії", - сказав політик.

Водночас прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що звернення Макрона до нації було "конфронтаційним", а також надає відчуття того, що "Франція шукає продовження війни".

Він додав, що у заявах Макрона були неточності, зокрема у плані українського врегулювання.

"Йшлося про те, що Росія мало не стала ворогом Франції, проте нічого не говорилося про те, як військові структури НАТО постійно підкрадалися, а навіть крокували в бік російських кордонів. Президент Франції нічого про це не сказав", - зазначив Пєсков.

За словами прессекретаря Путіна, Макрон згадав про те, як Росія порушувала "Мінські домовленості", однак забув сказати за те, як попередник французького лідера визнав, що вони не діють, а були зроблені для того, аби "Україна накопичила свої сили".

Крім того, Пєсков наголосив, що Росія неодноразово заявляла, що ситуація в Україні є "проксі-війною", тому країна згодна зі словами держсекретаря США Марка Рубіо щодо цього.

Водночас політик зазначив, що Росія погоджується з тим, що настав час зупинити війну в Україні, однак підкреслив, що США зараз не є дружньою для Росії країною, тому триває спроба реанімувати відносини.

"Реакція Росії на можливе розміщення французького контингенту на території України очевидна для всіх. Сигналів на контакти з Москвою з Парижа не надходило", - додав Пєсков.

Заяви Макрона щодо війни в Україні

Як писав УНІАН, під час свого звернення до нації президент Франції Еммануель Макрон виступив проти "крихкого перемир'я" в Україні. За його словами, війна в Україні небезпечна для всіх європейських країн, тому загроза РФ існує, і вона зачіпає країни Європи.

Також Макрон розповів про плани РФ щодо посилення армії. Він зазначив, що до 2030 року Російська Федерація планує мобілізувати 3 мільйони солдатів і збудувати 4 тисячі танків.

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