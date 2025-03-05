За його словами, Росія веде гібридну війну проти Заходу, організовує кібератаки на лікарні.

Президент Франції Емманюель Макрон у своєму зверненні до нації заявив, що до 2030 року Російська Федерація планує мобілізувати 3 мільйони солдатів і збудувати 4 тисячі танків. Слова французького лідера повідомило видання BFMTV.

"Росія дійсно планує значне збільшення своїх військових сил, включно з 3 мільйонами солдатів і 4 тисячами нових танків до 2030 року", - заявив він.

За його словами, Росія веде гібридну війну проти Заходу, організовує кібератаки на лікарні, втручається у вибори в Румунії та Молдові, а також використовує дезінформацію в соцмережах.

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Глава держави нагадав, що війна в Україні триває вже понад три роки, а потім наголосив на європейській та французькій підтримці Києва.

"З першого дня ми ухвалили рішення підтримувати Україну і запроваджувати санкції проти Росії. І це було правильне рішення. Тому що боротьба йде не тільки за свободу українського народу, який проявляє неймовірну мужність, а й за нашу власну безпеку", - сказав він.

Макрон висловив упевненість, що Франція зробила "правильний вибір", підтримуючи Україну протягом останніх трьох років. Макрон додав:

"Б'ються не тільки українці за свою свободу. Під загрозою також наша власна безпека. Якщо одна країна може безкарно вторгнутися в іншу в Європі... мир більше не може бути гарантований на нашому континенті".

Французький лідер наголосив, що історія вчить нас того, що російська загроза реальна і зачіпає європейські країни.

"Україна стала глобальним конфліктом... Росія була і залишиться загрозою для Франції та Європи", - заявив Макрон.

Президент Франції також закликав до рішучих заходів для забезпечення безпеки Франції, Європи та України.

Війна в Україні - плани РФ

У планах РФ на 2025 рік - захоплення всієї території Донецької та Луганської областей і утримання контролю над раніше окупованими територіями. Про це повідомив заступник начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скібіцький.

Він пояснив, що російське керівництво постійно коригує свої плани щодо війни, однак стратегічна мета залишається тією самою - це повна окупація або повний контроль над Україною.

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