У Кремлі цинічно пояснили, чому не дотримуються 'енергетичного перемир’я' Трампа

У Міноборони РФ підтвердили удари по ТЕЦ Києва та області.

У Кремлі після масованих нічних ударів по українській енергетиці придумали цинічне пояснення, чому не дотримуються запропонованого президентом США Дональдом Трампом енергетичного перемир’я.

Як заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, пропозиція Трампа щодо перемир’я нібито "не була конкретизована".

"Запропоноване Трампом енергетичне перемир’я не було конкретизовано, тому не можна говорити, нібито Росія його не дотримується", – сказав він.

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При цьому Пєсков додав, що "робота в цьому напрямку триває".

Раніше Міноборони РФ повідомило, що завдало ударів по Даринцькій ТЕЦ-4 та Київській ТЕЦ-5 у Києві, по Київській ТЕЦ-6, Київській електропідстанції та Трипольській тепловій електропідстанції в Київській області, а також по Харківській ТЕЦ-5 і Зміївській тепловій електростанції в Харківській області.

Удари РФ по енергетиці – що відомо

Прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомив, що в ніч на 14 жовтня Росія атакувала всі три ТЕЦ Києва та критично важливі об'єкти в Київській області, які забезпечують енергопостачання столиці та центральних регіонів. Також під удар потрапили енергооб’єкти в Харківській області.

Через російські атаки 14 жовтня без світла залишилася частина споживачів у Києві та Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Хмельницькій і Чернігівській областях.

Зокрема, вранці в Києві ввели аварійні відключення електроенергії в п’яти районах – Дарницькому, Дніпровському, Печерському, Соломенському та частині Голосіївського.

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