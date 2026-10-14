Росія атакувала усі три ТЕЦ Києва: Корецький розкрив деталі нічної атаки

Фахівці вже почали першочергові відновлювальні роботи на атакованих обʼєктах.

Росія в ніч на 14 жовтня атакувала всі три ТЕЦ Києва та критично важливі обʼєкти у Київській області, які забезпечують живлення столиці й центральних регіонів. Також під удар потрапили енергооб’єкти на Харківщині, повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький у своєму Telegram-каналі.

"Ціллю російської балістики були обʼєкти енергосистеми в Києві, Харкові та області. У столиці атаковані всі три міські ТЕЦ. Також ворог бив по критично важливих обʼєктах у Київській області, які забезпечують живлення столиці й центральних регіонів", - ідеться в повідомленні.

За словами прем’єра, у пʼяти областях були атаковані залізничні обʼєкти, завдяки завчасній евакуації ніхто не постраждав. Тривають відновлювальні роботи.

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"Енергетики й рятувальники від самого ранку працюють на місцях нічної атаки. Триває гасіння пожеж і розбір завалів. Фахівці вже почали першочергові відновлювальні роботи на атакованих обʼєктах", - додав Корецький.

Російська атака 14 жовтня – останні новини

Росіяни цілу ніч атакували Київ балістичними ракетами. Наразі відомо, що внаслідок удару в місті загинули троє людей, є пожежі та руйнування. Також ворожих ударів зазнали Харків і 18 населених пунктів Харківської області. Там внаслідок обстрілів постраждали 9 людей, в тому числі дитина.

За даними Повітряних Сил, під час атаки було зафіксовано 167 засобів повітряного нападу – 39 ракет і 128 БпЛА різних типів. Протиповітряною обороною було збито/подавлено 119 цілей, з них 4 балістичні ракети.

Також в ніч на 14 жовтня Росія масовано атакувала залізничні об’єкти у різних областях України. Внаслідок обстрілів фіксуються багатогодинні затримки потягів.

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