Турецький президент заявив, що його країна готова зробити внесок у вирішення ситуації навколо Запорізької АЕС, так само, як доклала зусиль до досягнення "зернової" угоди.

Відбулася телефонна розмова президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана і президента РФ Володимира Путіна, під час якої вони обговорили Україну.

Як повідомили в управлінні зв'язків адміністрації президента Туреччини, серед іншого Ердоган обговорив з Путіним приїзд місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС. У зв'язку з цим, турецький президент заявив своєму російському колезі, що Туреччина може взяти на себе посередницьку роль у питанні Запорізької АЕС.

"Турецький лідер зазначив, що його країна готова зробити внесок у вирішення ситуації навколо Запорізької АЕС, так само, як раніше доклала зусиль до досягнення "зернової" угоди", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, президенти обговорили реалізацію укладеної в Стамбулі "зернової" угоди.

Як повідомляв УНІАН, Путін і Ердоган зустрічалися 5 серпня і обговорювали роботу "зернового коридору" в Чорному морі для вивезення української аграрної продукції.

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