Він закликав сприймати Росію серйозно і виступив за припинення вогню в Україні.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що не підтримує політику Заходу щодо війни в Україні, оскільки вважає дії цих країн "провокаційними".

Про це повідомляє Anadolu.

"Туреччина дотримується збалансованої політики щодо України і Росії. Разом з тим, я не підтримую провокаційний курс заходу. Анкара виступає за якнайшвидше припинення вогню в Україні. Однак нинішні процеси говорять про те, що війна нескоро закінчиться", - наголосив Ердоган під час зустрічі з сербським колегою Олександром Вучичем у Белграді.

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Президент Туреччини закликав "сприймати Росію всерйоз".

"Тим, хто не сприймає Росію всерйоз можу сказати – ви помиляєтеся. Росія не входить до числа таких", - сказав Ердоган.

За його словами, західні країни замість нормального озброєння постачають Україні "металобрухт".

"Я відкрито заявляю про помилковість позиції Заходу. Тому, що дії Заходу засновані на провокуванні сторін. Заявляють про військову підтримку. Однак за фактом, скільки є на Заході залежаної зброї і металобрухту, відправляють в Україну", - підсумував турецький лідер.

Нагадаємо, раніше Ердоган заявив, що Європа спровокувала енергетичну кризу санкціями проти Росії.

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