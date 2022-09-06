Президент Туреччини наголосив, що у його країни проблем з газом не буде.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що Європа спровокувала енергетичну кризу санкціями проти Росії.

Він зауважив, що на Європу чекає важка зима, а скорочення постачання російського газу - це реакція президента РФ Владіміра Путіна на санкції, запроваджені проти Росії.

Цитує Ердогана Anadolu. Президент Туреччини дав коментар перед робочим візитом у Боснію і Герцеговину.

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"Позиція Європи щодо пана Путіна, а також введені санкції викликали реакцію у відповідь. Російський лідер дав зрозуміти, що: "Якщо ви робите так, то і я вчиню аналогічно", - сказав Ердоган.

За словами турецького лідера, Путін використовує всі важелі й інструменти, які є у його наявності.

"Головний із цих інструментів - природний газ. На жаль, ми не хотіли б такого розвитку, але маємо в Європі те, що маємо", - додав Ердоган.

Президент Туреччини наголосив, що у його країни проблем з газом не буде.

Нагадаємо, що Росія все ще отримує рекордні доходи від продажу енергоресурсів, які значно перевищують її витрати на війну проти України.

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