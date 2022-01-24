Посол Естонії в Україні зазначив, що кількість ракет, які має отримати Україна, насправді вражає.

Естонія відправить вироблені у США протитанкові ракетні комплекси Javelin до України у найбільш стислі терміни після надання дозволу від Вашингтона.

Про це в інтерв'ю повідомив посол Естонії в Україні Каймо Кууск, повідомляє Радіо Свобода.

"Найближчі тижні (час відправлення – ред.). Це нормальна процедура – ми повинні були спитати дозволу і отримали його. США зробили все дуже швидко, без зайвої бюрократії. Тому в нас є ракети Javelin в Естонії, що готові до відправки в Україну. І ми говоримо про десятки, десятки, десятки і ще десятки ракет", – розповів дипломат.

Читайте такожНімеччина висловилась про відключення Росії від SWIFT у разі нападу на УкраїнуКууск не назвав конкретну кількість ракет, які має отримати Україна, але зазначив, що вона насправді вражає.

Посол зазначив, що Таллін також був готовий передати 122-міліметрові гармати Д-30, але для цього необхідний дозвіл інших держав – Німеччини як виробника і Фінляндії як попереднього власника. Однак американське видання Thе Wall Street Journal з посиланням на офіційних осіб як Німеччини, так і Естонії повідомило, що Берлін відмовляється надати Естонії дозвіл на передачу озброєння Україні.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав Європу і США ретельно обміркувати питання про санкції проти Росії за будь-яку агресію проти України.

Так, серед низки можливих західних санкцій проти уряду Володимира Путіна Німеччина може бути зупинка газопроводу "Північний потік-2", за умови вторгнення в Україну. Однак, на думку Шольца, це може погіршити кризу поставок газу в Європу, яка призвела до різкого зростання цін на енергоносії.

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