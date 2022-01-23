Канцлер Шольц також спростував чутки про те, що США і ЄС не можуть домовитися про спільний набір санкцій проти РФ.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав Європу і США ретельно обміркувати питання про санкції проти Росії за будь-яку агресію проти України.

Так, серед низки можливих західних санкцій проти уряду Володимира Путіна Німеччина може бути зупинка газопроводу "Північний потік-2", за умови вторгнення в Україну. Однак, на думку Шольца, це може погіршити кризу поставок газу в Європу, яка призвела до різкого зростання цін на енергоносії, повідомляє Reuters.

"Обережність диктує вибір заходів, які матимуть найбільший вплив на тих, хто порушує спільно узгоджені принципи", - заявив Шольц.

"Водночас ми повинні враховувати наслідки, які відобразяться на нас", - додав канцлер, заявивши, що не існує заходів, що не мали б наслідків для Німеччини.

Читайте такожНімеччина висловилася про відключення Росії від SWIFT у разі нападу на УкраїнуШольц також спростував чутки про те, що Сполучені Штати і Європа не можуть домовитися про спільний набір санкцій.

"У колі союзників ми погоджуємо можливі заходи. Це добре. Ми повинні вміти діяти у разі надзвичайної ситуації", - сказав він.

Шольц також відкинув вимогу Росії раз і назавжди виключити членство України в трансатлантичному військовому союзі НАТО.

"Така гарантія не може бути дана", - зазначив канцлер. Однак, на його думку, членство в НАТО інших країн Східної Європи "наразі взагалі не стоїть на порядку денному".

Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ України відзначили, що заяви окремих німецьких політиків завдають шкоди двостороннім відносинам.

Раніше прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер в інтерв'ю Frankfurter Allgemaine Zeitung виступив проти антиросійських санкцій, заявивши, що Москва не є ворогом Європи. Він додав, що найближчим часом не може бути й мови про вступ України до НАТО.

Увечері 22 січня 56-річний командувач ВМС Німеччини віце-адмірал Кай-Ахім Шенбах подав у відставку після скандалу, спровокованого його заявами про те, що "Україна ніколи не поверне окупований Крим" і її "не можна приймати в НАТО".

Згодом Шенбах заявив, що його неузгоджені заяви щодо Криму і розширення НАТО на схід є його власною думкою, а не офіційною позицією федерального уряду.

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