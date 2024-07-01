Зазначається, що у відсотковому відношенні до ВВП Естонія надала Україні більше військової допомоги, ніж будь-яка інша країна.

Естонія могла б протистояти російському нападу протягом двої тижнів до того, як підійшло б підкріплення у вигляді сил НАТО. Таку заяву зробив високопоставлений естонський командир, полковник Маті Тікерпуу, пише Business Insider.

Естонія, населення якої становить лише 1,4 мільйона осіб, заявляє, що її витрати на оборону в 2024 році становитимуть понад 3% ВВП. Це набагато більше, ніж внески більшості країн НАТО. У відсотковому відношенні до ВВП Естонія також надала Україні більше військової допомоги, ніж будь-яка інша країна.

Водночас час американські, британські та французькі війська часто присутні на естонській тренувальній базі в 16 кілометрах від кордону з Росією. Це є ознакою посилення підходу НАТО до регіону.

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Як Естонія готується до можливого нападу РФ

У лютневому інтерв'ю естонському національному мовнику ERR полковник Тікерпуу заявив, що "нічого не можна виключати", коли йдеться про підготовку до можливого російського нападу. Війна в Україні дала Естонії певний досвід, який допоміг їй підготувати власні сили, сказав він.

За словами військового, безпілотники і артилерія відіграватимуть центральну роль у будь-якому конфлікті. Він зазначив, що Росія все ще віддає перевагу масованим "м'ясним штурмам", а не використанню високоточної зброї.

Незважаючи на збільшення військових витрат, можливості збройних сил Естонії є обмеженими. Армія не має основних бойових танків, а єдина діюча військова авіабаза поблизу Таллінна не має бойових літаків. У 2022 році міністерство оборони Естонії оголосило про закупівлю шести реактивних систем залпового вогню HIMARS американського виробництва, які мають бути поставлені цього року.

Згідно з нещодавнім звітом естонської розвідки, Росія планує розмістити майже 40 000 військовослужбовців поблизу кордону протягом наступних років. Ця цифра набагато перевищує чисельність збройних сил Естонії, які налічують 4200 військовослужбовців, хоча в країні налічується трохи менше 40 000 підготовлених резервістів, що є результатом політики призову до армії.

Не лише Естонія: військову інфраструктуру розбудовують Литва і Латвія

У березні США схвалили пакет оборонної допомоги на суму 228 мільйонів доларів для Естонії та її сусідів – Литви і Латвії. Він спрямований на прискорену розбудову військової інфраструктури.

У лютому країни домовилися побудувати нову лінію бункерної оборони вздовж їхнього спільного кордону з Росією. Крім того, резервні сили готові розгорнути додаткові засоби захисту, такі як міни і протитанкові піраміди "зуби дракона", в найкоротші терміни.

Естонія також є частиною коаліції з шести країн, які будують "стіну з безпілотників", що захищає їхні кордони. Водночас країни попередили про наближення російських гібридних атак.

Країни Балтії готуються захищатися від РФ

У травні стало відомо, що країни Балтії (Литва, Латвія та Естонія) спільно з Польщею, Фінляндією та Норвегією домовилися про створення "стіни дронів", яка використовуватиме БПЛА для захисту кордонів з Росією.

Зазначалося, що для створення цього запобіжнка країни використовуватимуть безпілотні літальні апарати для спостереження за прикордонною зоною. Також "стіна дронів" буде складатися з систем захисту від дронів, щоб запобігти використанню БПЛА із ворожих країн для контрабанди та провокацій.

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