Це дасть змогу захиститися від провокацій з боку недружніх країн, а також запобігти контрабанді.

Країни Балтії спільно з Польщею, Фінляндією, Норвегією домовилися про створення "стіни дронів", яка використовуватиме БПЛА для захисту кордонів з Росією. Про це заявила міністр внутрішніх справ Агне Білотайте, пише BNS.

"Це абсолютно нова річ - безпілотна стіна від Норвегії до Польщі, мета якої - використовувати безпілотники та інші технології для захисту наших кордонів", - сказала Білотайте.

За словами міністра, для створення так званої "стіни дронів" країни використовуватимуть безпілотні літальні апарати для спостереження за прикордонною зоною, а також системи захисту від дронів, щоб запобігти використанню дронів із ворожих країн для контрабанди та провокацій.

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За її словами, зараз країни оцінять, яке "домашнє завдання" їм необхідно виконати, а потім за допомогою експертів національна влада складатиме план з реалізації "стіни дронів". При цьому вона не повідомила, коли ідея буде реалізована.

Також Білотайте не виключила, що "стіну дронів" буде створено на кошти Європейського союзу.

Крім того, вона розповіла, що на зустрічі також було вирішено організувати спільні навчання з евакуації в країнах регіону.

"Ми погодилися, що нам потрібно буде перевірити себе в регіональних навчаннях, щоб забезпечити евакуацію населення, подивитися, як наші інституції готові працювати, взаємодіяти одна з одною, якими є наші можливості з розміщення людей, якими є можливості інших країн, чи готові вони прийняти відповідну кількість людей", - сказала міністр.

Провокації РФ у Балтійському регіоні

Раніше, Міністерство оборони Росії викотило план з одностороннього розширення морських кордонів країни з Литвою і Фінляндією. Менш ніж через 24 години воно видалило пропозицію з урядового сайту.

Також повідомлялося, що 23 травня російські прикордонники прибрали з річки Нарва в естонських водах плавучі буї, що використовуються для позначення судноплавних шляхів.

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