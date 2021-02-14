На оновлення символу Парижа витратять приблизно 50 мільйонів євро.

Ейфелеву вежу перефарбують з коричневого в золотий колір. Зміни пов'язані із проведенням літньої Олімпіади 2024 року в Парижі. Новий колір пам'ятка має отримати вже у 2022 році.

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Про це повідомляє ТСН.ua.

Під час Олімпійських ігор Ейфелева вежа буде фоном для змагань з триатлону та плавання на відкритій воді. У Франції вважають, що золотий колір буде асоціюватися з олімпійським золотом і принесе успіх національній збірній. Зауважимо, що перефарбовують вежу раз на сім років, здебільшого це роблять для захисту від агресивних атмосферних впливів.

"Вежу пофарбують в жовто-коричневий - колір, який вважав за краще сам Гюстав Ейфель", - пише видання.

Проєкт оцінюється в суму до 50 мільйонів євро. Висота конструкції - 324 м, тому попередньо, знадобиться приблизно 60 тонн фарби. Роботи планують завершити до 2022 року.

Востаннє колір Ейфелевої вежі змінювали в 1968 році, перефарбувавши її у так званий "коричневий-Ейфелевий" колір, близький до природного відтінку бронзи. До цього її кілька разів перефарбовували в яскраві кольори: червоний, світло-помаранчевий і світло-жовтий.

До слова, Ейфелеву вежу збудували в 1889 році як тимчасово споруду до відкриття паризької Всесвітньої виставки. Вежу збирались розібрати після виставки, але оскільки нагорі розмістили радіоантену і від 1935 року стартувала трансляція і телевізійних передач, споруду залишили.

Що цьому передувало

Ейфелеву вежу зачинили 14 березня через оголошений карантин внаслідок поширення коронавірусу COVID-19. Вийшла з карантину головна пам'ятка Парижа влітку 2020 року, але працює з обмеженнями.

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Автор: УНІАН