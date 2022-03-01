В ЄС не зможуть отримати доступ до сторінок або контенту, опублікованого RT і Sputnik.

Facebook і TikTok обмежили доступ до контенту телеканалу Russia Today і агентства Sputnik на своїх платформах. Заходи вживають Google та Twitter.

Як повідомив віце-президент материнської компанії Facebook Meta Нік Клегг в Twitter, компанія отримала запити від низки урядів і ЄС про вжиття подальших заходів щодо російських ЗМІ, контрольованих державою.

"Враховуючи винятковий характер поточної ситуації, зараз ми будемо обмежувати доступ до RT і Sputnik на території ЄС", - сказав Нік Клегг,

Представник TikTok повідомив виданню NPR, що вони також блокують ці ЗМІ в ЄС. Люди, які використовують програми соціальних мереж в країнах ЄС, не зможуть отримати доступ до сторінок або контенту, опублікованого RT і Sputnik.

Google Europe також повідомляє, що у зв'язку з війною, що триває в Україні, негайно блокують канали RT і Sputnik в YouTube по всій Європі.

"Нашим системам потрібен час, щоб повністю розвернутися. Наші команди продовжують цілодобово стежити за ситуацією, щоб вжити оперативних заходів", - йдеться у повідомленні.

Twitter розпочав маркування акаунтів співробітників Sputnik та інших пропагандистських ЗМІ. Крім того, соцмережа почала знижувати видимість такого контенту, повідомила адміністрація соцмережі.

У неділю президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен оголосити про заборону цих двох ЗМІ, назвавши їх "кремлівською медіа-машиною".

"Державні Russia Today і Sputnik, а також їх дочірні компанії більше не зможуть поширювати свою брехню, щоб виправдати війну Путіна", — коментувала вона.

RT і Sputnik накопичили велику кількість підписників в Facebook, Instagram і YouTube. Тільки у телеканалу RT більш як 7 мільйонів підписників на головній сторінці в Facebook і 4,6 мільйона - на основному каналі в YouTube,

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