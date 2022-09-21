Фінляндія не хоче бути транзитною країною для росіян, які їдуть в інші країни ЄС.

Фінляндія незабаром планує прийняти рішення про повне обмеження на в'їзд для росіян.

Міністр закордонних справ Пекка Хаавісто на прес-конференції в Нью-Йорку заявив, що Фінляндія терміново готує рішення щодо туристичних віз для росіян, передає Yle.

"Фінляндія не хоче бути транзитною країною для шенгенських віз, виданих іншими країнами, і тепер ми хочемо взяти цей рух під контроль", – сказав Хаавісто.

Відео дня

За словами Хаавісто, в даний час влада готує рішення про те, як можна обмежити цей туристичний рух або повністю припинити його, і найближчим часом це питання буде представлено на розгляд парламенту.

"Немає ніяких моральних або етичних підстав для того, щоб російські туристи продовжували їздити на відпочинок, як ні в чому не бувало", - зазначив глава МЗС Фінляндії.

Раніше в МЗС Фінляндії повідомляли, що з Росії до Фінляндії прагне потрапити все більше чоловіків призовного віку. У Консульському відділі МЗС вважають, що оголошення мобілізації в Росії посилить це явище.

Вас також можуть зацікавити новини: