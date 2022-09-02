Також вона надасть модульні будинки для 200 українців, які втратили житло, та 10 броньованих контейнерів для тимчасового проживання.

Фінляндія передасть Україні пакет гуманітарної допомоги на 35 мільйонів євро.

Про це повідомляється в заяві Міністерства внутрішніх справ Фінляндії.

Ще у липні уряд країни виділив 70 мільйонів євро на підтримку України. Половину з цих коштів нараховують зараз.

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Зазначається, що 15 мільйонів євро направлять на гуманітарні потреби, а 8 мільйонів передадуть в фонд ООН, який допомагає громадським організаціям в Україні. Ще 5 мільйонів передадуть через Всесвітню продовольчу програму, а 2 мільйони - у Фонд народонаселення ООН для допомоги постраждалим з півдня та сходу України. Також 15 мільйонів євро підуть на виплату зарплат працівникам сфери освіти.

Крім того, Фінляндія надасть модульні будинки для 200 українців, які втратили житло, та 10 броньованих контейнерів для тимчасового проживання. Останні передадуть у прифронтові регіони для рятувальників.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Фінляндії допускають ймовірність війни в Європі за межами України.

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