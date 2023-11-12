Відтепер заборонено в'їзд до Фінляндії з Росії на велосипедах через прикордонні переходи на південному сході країни.

Фінляндія закриває кордони для росіян. Фінські прикордонники на південному сході країни перестали пускати в країну людей, які прибувають з Росії на велосипедах.

Про це заявив заступник командувача прикордонної служби Південно-Східної Фінляндії Юкка Луккарі, зазначивши що нелегальні іммігранти все частіше намагалися в'їхати до Фінляндії на велосипедах, повідомляє телерадіокомпанія Yle.

"За останній тиждень таких випадків було близько 30. Це явно зростаюче явище... люди намагалися перетнути кордон без необхідних паперів, без працюючих велосипедних ліхтарів та шоломів", – пояснив він, зазначивши, що раніше люди, які перетинали кордон на велосипедах, використовували їх для коротких місцевих поїздок.

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Коли було помічено, що велосипедистів стає все більше, було вирішено боротися з цим явищем. З 9 листопада люди не можуть в'їжджати до Фінляндії з Росії на велосипедах через прикордонні переходи на південному сході країни.

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Фінляндія заборонила в'їзд російських легкових автомобілів. У вересні 2023 року прикордонна служба оголосила, що автомобілі, зареєстровані в Росії, більше не будуть пропускати до Фінляндії.

Також повідомлялося, що Фінляндія закриє кордон для російських туристів. Після закриття фінського кордону росіяни з шенгенськими туристичними візами вільно зможуть потрапити в Європу по суші тільки через кордон Мурманської області та Норвегії.

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