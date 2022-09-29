Уряд Фінляндії уточнить деталі рішення про новий прикордонний режим з РФ.

Фінська влада планує закрити державний кордон для росіян. Обмеження для туристів з Росії набудуть чинності з 29 на 30 вересня.

Про це пише газета Helsingin Sanomat.

"Нові прикордонні правила повинні вступити в силу вже в четвер увечері, якщо тільки Уряд на своєму засіданні, яке почнеться сьогодні о 13:00, не змінить графік, який вже був попередньо узгоджений", - йдеться в повідомленні.

Відео дня

Якщо рішення приймуть, то перетнути кордон не зможуть навіть росіяни з шенгенськими візами.

Зазначається, що 21 вересня, коли президент РФ Володимир Путін оголосив мобілізацію, кордон перетнули близько 5 тисяч росіян.

Мобілізація в Росії - що відомо

21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про мобілізацію військовослужбовців запасу для війни з Україною.

За даними Генштабу ЗСУ, прибулих по мобілізації росіян без підготовки відправляють в підрозділи на лінії зіткнення. 28 вересня радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк, коментуючи мобілізацію в РФ, зазначив, що Путін планує воювати "силами старих і офісного планктону".

29 вересня в Держдумі РФ заявили, що росіянам, які перебувають на військовому обліку не можна виїжджати за межі країни. Рішення прийняли після того, як росіяни масово кинулися з країни через мобілізацію.

Разом з тим, за підрахунками ФСБ, в перші дні оголошеної мобілізації сотні тисяч російських чоловіків покинули батьківщину, виїхавши на територію дружніх до Росії країн. Великі черги втікачів спостерігаються, в тому числі, на КПП "Верхній Ларс" на російсько-грузинському кордоні.

Глава МВС Казахстану зазначив, що з дня оголошення часткової мобілізації в Російській Федерації у країну в'їхали 98 тисяч росіян.

Вас також можуть зацікавити новини: