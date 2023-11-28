На прикордонних переходах не можна буде подати заяву про надання притулку.

Уряд Фінляндії вирішив закрити всі прикордонні переходи на кордоні з Росією. Це рішення є тимчасовим – східний перехід закриють лише на два тижні.

Про це повідомив прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, пише фінське видання Yle. За його словами, мета такого кроку полягає в якомога швидшому встановленні контролю над гібридною діяльністю Росії, яка впливає на Фінляндію (ймовірно, йдеться про створення Росією штучної кризи з мігрантами на фінському кордоні, – ред.).

"Йдеться про організовану діяльність", – наголосив Орпо.

Фінська влада вирішила закрити східний кордон із РФ, уточнив голова уряду. Рішення набуде чинності в четвер о 00:00 і діятиме до 13 грудня.

Своєю чергою очільниця МВС Фінляндії Марі Рантанен пояснила, що на прикордонних переходах не можна буде подати заяву про надання притулку. Проте зробити це можна буде в портах і аеропортах.

Ситуація на кордоні Фінляндії з Росією

Про закриття кордонів із РФ у країні заговорили ще в середині листопада, а вже 22 числа повідомлялося, що Гельсінкі залишать відкритим лише один контрольно-пропускний пункт.

Усе це стало наслідком того, що протягом останнього часу РФ намагалася створити міграційну кризу на фінському кордоні. У ЗМІ писали, що перший заступник глави Адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко доручив главі МВС Росії Володимиру Колокольцеву зібрати мігрантів з Близького Сходу, Африки та інших регіонів для відправки їх до фінського кордону.

Вони прибували з Росії, не маючи необхідних документів на перетин кордону. Через швидку реакцію влади Фінляндії план Кремля з тріском провалився.

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