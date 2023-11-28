Відзначається, що Гельсінкі вдалося прийняти швидкі і правильні рішення.

Спроба Російської Федерації штучно створити міграційну кризу на кордоні з Фінляндією, схоже, провалилася. Москва не змогла досягти успіху через швидку реакцію Гельсінкі.

Аналітики Інституту вивчення війни зазначили, що прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо 27 листопада заявив, що уряд країни закриє останній пункт перетину кордону з Росією, "якщо це буде необхідно", і повідомив, що уряд Фінляндії готовий вжити невизначених додаткових заходів у відповідь на штучно створену Росією міграційну кризу.

Раніше Фінляндія закрила три пункти пропуску на фінсько-російському кордоні 23 листопада, залишивши відкритим тільки найпівнічніший пункт пропуску. Кілька інших фінських чиновників також заявили про свою підтримку закриття всього кордону з Росією.

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Російське інсайдерське джерело стверджувало, що перший заступник глави Адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко доручив главі МВС Росії Володимиру Колокольцеву зібрати мігрантів з Близького Сходу, Африки та інших регіонів для відправки їх до фінського кордону.

Інсайдерське джерело поскаржилося, що прикордонна влада Фінляндії не дозволила більшості мігрантів перетнути кордон, і що російська влада тепер повинна селити їх на території своєї країни.

Що відбувається між Росією і Фінляндією - головні новини

16 листопада влада Фінляндії вперше заговорили про закриття кордону з Росією. 22 листопада стало відомо, що Гельсінкі залишать відкритим лише один контрольно-пропускний пункт через мігрантів, які прибували з Росії, не маючи необхідних документів.

У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки зазначили, що Росія мстить Фінляндії за її вступ до НАТО та активну підтримку України.

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