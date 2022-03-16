Кредитний рейтинг Росії після цього значно впаде, повідомляє кредитне агентство.

Кредитне рейтингове агентство Fitch заявляє, що вважатиме дефолтом купонні виплати Росії за доларовими облігаціями в рублях.

Про це повідомляє видання Reuters.

"Оплата в місцевій валюті доларових облігацій, які підлягають сплаті 16 березня, вважатиметься суверенним дефолтом після закінчення 30-денного пільгового періоду", - йдеться в повідомленні Fitch.

Зазначається, що у разі виплати в рублях рейтинги відповідного випуску будуть знижені до "D".

Довгостроковий рейтинг дефолту емітента РФ в іноземній валюті буде знижений до "RD" (обмежений дефолт), якщо купонні виплати не будуть проведені в доларах до кінця 30-денного пільгового періоду.

Як відомо, Росія у середу, 16 березня, має виплатити 117 млн ​​доларів (106 млн євро) за двома випусками доларових облігацій з погашенням у 2023 та 2043 роках.

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