Видання Bloomberg дало прогноз і проаналізувало можливі варіанти розвитку подій у зв'язку з величезним зовнішнім боргом Росії.

Зовнішній борг РФ і його компаній досягає 150 млрд доларів, вже в середу за ним може бути оголошений дефолт.

Про це повідомляють економісти видання Bloomberg.

Щодо очікуваної в середу, 16 березня, виплати міністр фінансів Росії Антон Сілуанов наказав перевести 117 млн доларів, проте валюта виплати не вказана.

Уряд РФ заявляє, що весь борг буде обслуговуватися, але це буде відбуватися в рублях через санкції, введені через війну. Однак несплата або оплата в місцевій валюті замість доларів призведе до потенційної хвилі дефолтів щодо боргу в іноземній валюті на суму близько 150 мільярдів доларів, відзначає видання.

Якщо Росія не виконає свої зобов'язання, технічно у неї є 30-денний пільговий період (до 15 квітня), щоб виправити ситуацію.

Офіційне оголошення дефолту може також призвести до пред'явлення претензій за свопами кредитного дефолту, страховими інструментами, призначеними для покриття збитків, якщо країна або компанія не зможе виконати свої боргові зобов'язання.

Якщо Росія в цьому місяці заплатить в доларах, дефолт буде відкладений; якщо не заплатить зовсім, то Росію чекає "жорсткий" дефолт, що відрізає країну від фінансових ринків.

Хоча борг Росії значний, його, ймовірно, недостатньо, щоб викликати системну проблему для фінансових ринків, вважає директор-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Кристаліна Георгієва.

Як відомо, в МВФ вважають імовірним дефолт Росії у зв’язку з накладеними на неї санкціями за вторгнення в Україну.

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