Франція вимагає від Німеччини узгодити правила ударів по РФ через ризик ядерної війни, – FT

У Парижі бояться, що удар звичайною ракетою Кремль може сприйняти зовсім не так, як хотіли б європейці.

Франція хоче, щоб Німеччина сформулювала чітку доктрину використання далекобійних ракет на випадок війни з Росією. Париж прагне мати гарантії, що Москва не відповість на такі удари ядерною зброєю. Про це пише Financial Times з посиланням на поінформовані джерела.

Як розповіли співрозмовники видання, французькі посадовці вже ведуть перемовини з німецькими колегами. Вони хочуть, щоб підхід Берліна до зброї, здатної завдавати так званих "глибоких точних ударів", узгоджувався з ядерною стратегією Франції.

У Парижі побоюються, що інакше Європу можуть випадково втягнути в ядерну війну. Один із французьких посадовців пояснив, що можна вдарити по російській цілі звичайною зброєю, але "отримати ядерну відповідь".

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"Якщо росіяни неправильно розтлумачать сигнал, можна опинитися на порозі ядерної війни, навіть не усвідомлюючи цього", – сказав він.

Далекобійна зброя

За даними видання, через загрози з боку Росії Німеччина та інші європейські країни нарощують запаси далекобійної зброї. Серед них Велика Британія, Польща, країни Балтії та Скандинавії. Так Європа хоче посилити свою здатність протистояти можливій агресії. Німеччина, зокрема, розробляє і виготовляє ракети, які летять на відстань від 500 до 2000 кілометрів.

Особливу увагу Париж приділяє саме Німеччині. За наявними даними, причина у великому оборонному бюджеті Берліна, який становить 780 млрд євро на п'ять років до кінця 2030 року, а також в амбітних планах переозброєння.

"Ядерна граматика"

Є у Франції й інше побоювання. Там вважають, що через концепцію президента Емманюеля Макрона про "передове стримування" Москва може звинуватити Париж в ударах, які завдадуть партнери.

Джерело FT нагадало, що Франція одна з двох ядерних держав Європи. Париж має власну "ядерну граматику та лексику". Йдеться про негласні правила, яких немає ні в Німеччини, ні в інших країн.

"Є звички, які ми виробили з часом. У німців їх немає. Було б набагато краще мати чітку і досить публічну доктрину, щоб росіяни ніколи не сприймали сигнали неправильно або не розуміли їх неправильно", – зазначила одна з французьких посадовиць.

У Берліні з цим погодилися. Як пише видання, німецька сторона визнала, що європейським державам потрібні спільні правила застосування зброї, яка може "спровокувати" ядерну відповідь.

РФ погрожує ядеркою

Раніше дослідниця розвідки та військової стратегії з Королівського коледжу Лондона Елена Гроссфельд пояснила, що ядерні погрози Кремля на адресу Європи можуть бути підготовкою до обмеженої операції проти однієї з країн НАТО. На її думку, Москва може спробувати напасти на одну з балтійських держав, щоб перевірити, чи готовий Альянс відповісти разом.

Зокрема, заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Грушко погрожувавударами європейським країнам, які погодяться розмістити у себе французькі стратегічні бомбардувальники. Так у Москві відреагували на заяву Емманюеля Макрона, що Париж може дозволити партнерам приймати літаки, здатні нести ядерну зброю. Серед країн, з якими Франція обговорювала такі домовленості, була й Німеччина.

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