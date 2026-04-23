РФ погрожує ударами країнам Європи, які приймуть стратегічну авіацію Франції

В Росії вважають, що розміщення ядерних бомбардувальників Франції в інших країнах становить стратегічну загрозу для неї.

В Росії заявили, що будь-які країни Європи, які погодяться на розмішення на своїй території стратегічних бомбардувальників Франції, стануть мішенню для ударів з боку РФ у разі конфлікту. Відповідну заяву зробив заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Грушко, повідомляє Reuters.

Кілька тижнів тому президент Франції Еммануель Макрон оголосив про плани розширення ядерного арсеналу країни та зазначив, що Париж може дозволити партнерам розміщувати на своїй території французькі літаки, здатні нести ядерну зброю. Такі домовленості Франція обговорювала з Великою Британією, Німеччиною, Польщею, Нідерландами, Бельгією, Грецією, Швецією та Данією.

В Росії ж вважають, що це становить стратегічну загрозу для неї та є частиною "неконтрольованого нарощування" ядерного потенціалу НАТО.

Відео дня

"Очевидно, що наші військові будуть змушені приділяти пильну увагу цьому питанню в контексті оновлення переліку пріоритетних цілей на випадок великого конфлікту. У результаті, замість заявленого Францією посилення оборони своїх союзників – яким, до речі, вона не надає жодних надійних гарантій – безпека цих країн насправді послаблюється", – заявив Грушко.

Агентство зазначає, що в лютому завершився термін дії договору, який обмежував розмір стратегічних ядерних арсеналів Росії та США. За словами заступника глави російського МЗС, будь-який діалог щодо ядерної зброї в майбутньому має охоплювати сукупні можливості НАТО. Тобто йдеться про арсенали США, Франції та Великої Британії.

Ядерна зброя – інші новини

Раніше посол Росії в Бельгії Денис Гончар заявив, що в Європі обговорюється ідея створення "ядерного щита", незалежного від американського. Йдеться про реалізацію такого проєкту під егідою Франції. Представник країни-агресорки Росії заявив, що це серйозно наблизить перспективу прямого військового конфлікту з Москвою.

The Times писало, що РФ планує розмістити ядерну зброю в космосі. В разі її підриву буде виведено з ладу 80% всіх супутників. Проблеми будуть також з інтернетом та GPS.

