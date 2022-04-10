Франція "готова йти далі" за словами їхнього міністра економіки.

Міністр фінансів та економіки Франції Бруно Ле Мер заявив, що його країна готова відмовитися від російської нафти.

Про це Ле Мер сказав в інтерв'ю СNN.

"Ле Мер назвав напад на залізничний вокзал у Краматорську, в результаті якого загинули щонайменше 50 людей, "різаниною", та закликав встановити винних, а також притягнути їх до відповідальності", - пише CNN.

"Щодо Франції, ми готові піти далі й ухвалити рішення про заборону на нафту, і я глибоко переконаний, що наступні кроки і наступні обговорення будуть зосереджені на цьому питанні", - сказав Ле Мер.

Ле Мер додав, що відмова Франції від російської нафти "змінить правила гри". Міністр вважає, що Європа має продемонструвати єдність, щоб накласти ембарго на російські енергоносії. Ле Мер підкреслив, що вже запроваджені санкції проти РФ були "найважчими з моменту створення ЄС".

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