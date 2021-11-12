Париж закликав Москву відновити переговори в "нормандському форматі".

Сьогодні відбулася зустріч міністра закордонних справ, а також міністра оборони Франції з російськими колегами, міністрами Сергієм Лавровим і Сергієм Шойгу.

Про це повідомляє прес-служба Міністерство закордонних справ Франції.

Міністр Європи та закордонних справ Жан-Ів Ле Дріан і міністр Збройних сил Флоренс Парлі висловили стурбованість погіршенням ситуації з безпекою в Україні та чітко попередили про серйозні наслідки будь-якої подальшої агресії щодо територіальної цілісності України.

"Вони закликали Москву відновити переговори в "нормандському форматі", погодившись найближчим часом провести міністерську зустріч відповідно до зобов'язання президента Володимира Путіна", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожДвоє українських бійців підірвалися на ДонбасіЗазначається, що міністри також нагадали Росії про взяті зобов'язання щодо прозорості пересування і діяльності військових та повного здійснення заходів довіри й безпеки в рамках ОБСЄ.

Як повідомляв УНІАН, міністри закордонних справ України, Франції та Німеччини спробують 15 листопада у Брюсселі активізувати формат переговорів "нормандської четвірки", до якої також входить РФ.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Тамара Отовська