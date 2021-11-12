Також у Брюсселі Кулеба візьме участь у засіданні міністрів закордонних справ держав-членів ЄС та країн-учасниць Східного партнерства.

Міністри закордонних справ України, Франції і Німеччини спробують 15 листопада у Брюсселі активізувати формат переговорів "нормандської четвірки", до якої також входить РФ.

Про це йдеться у заяві МЗС України.

"Міністр закордонних справ України також проведе у Брюсселі окрему зустріч із міністрами закордонних справ Німеччини та Франції, аби скоординувати кроки задля активізації роботи "нормандського формату" та просування політико-дипломатичного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту", - йдеться у заяві.

Також у Брюсселі Кулеба візьме участь у засіданні міністрів закордонних справ держав-членів ЄС та країн-учасниць Східного партнерства та проведе низку двосторонніх зустрічей.

Читайте такожСБУ не пустила в Україну літак підсанкційного Тараса Козака – ЗМІПід час візиту глава МЗС України проведе переговори із керівництвом НАТО, ключовою темою яких стануть практичні кроки підтримки України на тлі ситуації вздовж українського кордону, в зоні збройного конфлікту на Донбасі, тимчасово окупованому Криму та в Придністровському регіоні Республіки Молдова.

Як повідомляв УНІАН, Російська Федерація надіслала Франції, Німеччині та Україні пропозиції до заключного документа можливої зустрічі глав зовнішньополітичних відомств чотирьох країн у "нормандському форматі". При цьому російський міністр закордонних справ Сергій Лавров уникає зустрічі у "нормандському форматі".

Зустріч у "нормандському форматі"

12 жовтня у Франції повідомили про проведення в найближчі тижні зустрічі міністрів закордонних справ країн "нормандської четвірки" (України, Росії, Франції та Німеччини).

Ця заява з'явилася після того, як президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель провели телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, а потім окремо іншу розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.

Пізніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що зустрічі міністрів у "нормандському форматі" найближчим часом не буде, а Україна нібито "спотворює факти" і "не виконує минулі домовленості".

У свою чергу, глава МЗС України Дмитро Кулеба вважає "слабким виправданням" слова Лаврова.

Автор: Віталій Саєнко