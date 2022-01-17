Зараз в країні фіксують сплеск п'ятої хвилі COVID-19.

Парламент Франції остаточно схвалив останні заходи уряду у боротьбі з вірусом COVID-19, включаючи введення обов'язкового пропуску для щеплених, який оскаржують противники вакцинації.

Законодавці нижньої палати парламенту проголосували 215 голосами проти 58, відкривши шлях до вступу закону в силу в найближчі дні. Про це повідомляє Reuters.

Новий закон вимагатиме від людей наявності сертифіката про вакцинацію для відвідування громадських місць, таких як ресторани, кафе, кінотеатри та поїзди далекого прямування.

Читайте такожУ Туреччині дозволили робити п'яте щеплення від COVIDВ даний час в такі місця можуть потрапити нещеплені люди з результатами недавнього негативного тесту на COVID-19. За даними Міністерства охорони здоров'я країни, зараз майже 78% населення Франції повністю вакциновані.

Зараз у Франції відзначають сплеск п'ятої хвилі COVID-19 і щодня нові випадки регулярно досягають рекордного рівня, що перевищує 300 000 чоловік. Тим не менш, кількість серйозних випадків, в яких люди поміщаються в відділення інтенсивної терапії, набагато нижче, ніж перша хвиля в березні-квітні 2020 року.

Нагадаємо, понад 100 тисяч людей у Франції вийшли на акції проти ковід-паспортів. Тільки в Парижі близько 18000 чоловік пройшли маршем проти нового закону. Демонстранти в столиці тримали плакати з такими фразами, як "Ні паспортам вакцинації".

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