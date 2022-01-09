Новий законопроект зобов'язує людину бути повністю вакцинованою, якщо вона хоче відвідувати різні громадські місця.

За даними французької влади, понад 105000 осіб взяли участь в акціях протесту по всій Франції проти введення санітарних COVID-перепусток.

Як пише BBC, новий законопроект фактично забороняє нещепленим людям брати участь у громадському житті.

У Парижі близько 18000 людей пройшли маршем проти нового закону. Демонстранти у столиці тримали плакати з такими фразами ,як "Ні паспортам вакцинації".

Правоохоронці заявили, що 34 людини було заарештовано та близько 10 поліцейських отримали поранення після того, як протести в деяких місцях переросли в зіткнення.

Законопроект, який пройшов перше читання в нижній палаті парламенту Франції у четвер, 6 січня, позбавляє людей можливості мати доступ до безлічі громадських місць лише по одному негативному тесту на COVID-19. Замість цього людина повинна бути повністю вакцинована, якщо хоче відвідувати різні подібні місця, зокрема, бари та ресторани.

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Демонстранти в суботу, 8 січня, звинуватили владу в нехтуванні їхніми свободами та нерівному поводженні з громадянами. Частина протестувальників також направила свій гнів на президента Еммануеля Макрона через коментарі, які він зробив раніше цього тижня щодо нещеплених громадян, заявивши газеті Le Parisian, що хоче "розлютити їх".

У п'ятницю, 7 січня, у Франції було зареєстровано понад 300000 нових випадків захворювання вдруге за тиждень, і кількість госпіталізацій у відділення інтенсивної терапії неухильно зростає, що створює навантаження на систему охорони здоров'я. Деякі лікарні повідомляють, що близько 85% пацієнтів відділення інтенсивної терапії не вакциновані проти COVID-19.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 в Україні вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію дізнавайтеся на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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