У Франції заявили про небезпечну поведінку російського багатоцільового винищувача Су-35 над східним Середземномор'ям.

Як повідомив у мікроблозі X міністр оборони Франції Себастьян Лекорню, у неділю екіпаж винищувача Російської Федерації вчинив навмисні, агресивні та непрофесійні дії проти розвідувально-ударного безпілотника Reaper, який виконував розвідмісію в міжнародному повітряному просторі :

"Три послідовних близьких прольоти могли призвести до втрати контролю над безпілотником. Це демонструє бажання обмежити вільний повітряний рух у спільному повітряному просторі".

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