На ньому можна побачити, як на безпілотник скидають паливо.

Компандування Військово-Повітряних сил США опублікувало відео зіткнення російського Су-27 і американського БПЛА MQ-9 над Чорним морем.

Відео опубліковано на сайті Служби розповсюдження візуальної інформації Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки. Відзначається, що довжина відео була відредагована, проте події показані в послідовному порядку.

"14 березня 2023 року два російські літаки Су-27 здійснили небезпечне і непрофесійне перехоплення безпілотного літака розвідки, спостереження і рекогносцировки MQ-9 ВПС США, що знаходився в міжнародному повітряному просторі над Чорним морем. Був пошкоджений гвинт MQ-9, в результаті чого силам США довелося збити MQ-9 в міжнародних водах", - йдеться в повідомленні.

Відео дня

На кадрах видно, як російський літак скидає на безпілотник паливо, після чого врізається в MQ-9, пошкоджуючи йому пропелер.

За даними CNN, зіткнення в повітрі тривало 30-40 хвилин. З пошкодженим гвинтом оператори безпілотника керували літаком як планером. Два американських чиновника кажуть, що оператори віддалено стерли чутливе програмне забезпечення безпілотника, знизивши ризик потрапляння секретних матеріалів в чужі руки до того, як він впаде у воду.

Падіння безпілотника в Чорному морі

14 березня в Європейському командуванні ЗС США заявили про збиття їхнього безпілотника MQ-9 Reaper російським винищувачем Су-27. Вони розкритикували дії пілотів і викликали російського посла, щоб висловити йому протест.

У Росії заперечували, що їх винищувачі збивали американський безпілотник. Російський посол пізніше заявив, що розвідувальна місія MQ-9 Reaper була провокацією.

Того ж дня в США повідомили, що не хочуть, щоб їх БПЛА потрапив в чужі руки. Сьогодні журналісти повідомили, що росіяни прибули на місце і хочуть дістати уламки дрона з води.

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