Ця заява пролунала після того, як у РФ почали стверджувати, нібито тепер французи стали учасниками війни.

Присутність французьких військових в Україні – це частина місії з навчання та надання технічної підтримки українським солдатам у війні проти Росії.

Таку заяву зробив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, пише Reuters. "Ми не є співучасниками війни в Україні й не прагнемо ними стати, але ми підтримуємо українську армію та український опір", – сказав Барро.

Франція займається підготовкою українських військовослужбовців з початку російського вторгнення в лютому 2022 року, однак досі це відбувалося на території Франції та Польщі, оскільки країни Євросоюзу прагнуть уникнути ескалації прямого конфлікту з Росією.

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Відповідаючи на запитання журналістів про місію під назвою "Воля", яка діє з 2024 року, Барро відповів:

"Для народу, який бореться за свою незалежність, свободу та демократію біля кордонів Європи, народу, який бореться й за нашу безпеку, найменше, що ми можемо зробити, – це надіслати кількох інструкторів та фахівців з технічного обслуговування".

Французький міністр додав, що "це аж ніяк не військова операція".

"Йдеться про роботи з технічного обслуговування, які проводяться дуже далеко від лінії фронту, причому в надзвичайно обмеженому обсязі", – пояснив він.

Французькі військові в Україні

Як повідомляв УНІАН, французькі солдати на чолі з генералом уже кілька місяців перебувають в Україні. Метою їхньої місії є підготовка майбутніх командирів українських бойових груп.

17 листопада в Кремлі істерично відреагували на присутність французьких військових в Україні. Так, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що присутність французьких військових на території України вже не можна вважати звичайною підтримкою Києва, а йдеться про безпосередню участь у війні.

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