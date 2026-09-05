У Франції топ-політики посварилися через допомогу Україні

Уперше за довгий час ультраправі мають цілком реальні шанси взяти посаду президента Франції.

У Франції де-факто розпочалася президентська передвиборча кампанія, і однією з головних тем в ній є війна в Україні. Два головні претенденти на президентське крісло - ультраправа популістка Марін Ле Пен та правоцентрист Едуар Філіпп - обмінялися різкими заявами щодо подальшої військової підтримки України.

Причиною суперечки стала позиція ультраправого "Національного об’єднання", очолюваного Ле Пен, яке заявило про намір припинити допомогу Києву в разі приходу до влади. Публічна дискусія почалася після відповідного коментаря віцепрезидента "Національного об’єднання" Луї Аліо в ефірі телеканалу BFMTV.

Аліо пояснив позицію партії внутрішніми проблемами Франції та нестачею коштів. "Система охорони здоров'я, система освіти, вся економіка – всі на межі виснаження, а гроші все одно знаходять, щоб і далі фінансувати зброю (...) але хто за все це платить?" – заявив він.

Відео дня

На цю заяву відреагував експрем’єр Франції Едуар Філіпп, який балотується від правоцентристської партії Horizons. За його словами, припинення підтримки України відповідатиме інтересам Росії та створить додаткову загрозу для європейської безпеки.

""Перекрити кран" Україні – це прислужитися Росії... Ослаблення України, як того прагне Марін Ле Пен, – це загроза безпеці Європи та Франції. Я зроблю все, щоб цьому запобігти", – заявив Філіпп у соцмережі X.

Ле Пен у відповідь розкритикувала свого конкурента та заявила, що від початку повномасштабної війни виступає не за продовження бойових дій, а за дипломатичне врегулювання.

"З моменту російської агресії проти України я закликаю Францію терміново скликати велику конференцію за мир, щоб сприяти не продовженню кровопролиття, а дипломатичному врегулюванню цієї жахливої війни", – заявила лідерка ультраправих.

Політикиня водночас нагадала, що під час першого президентського терміну Емманюеля Макрона російського лідера Володимира Путіна приймали у Версальському палаці та у форті Брегансон - саме тоді, коли Філіпп очолював французький уряд. (Філіпп був прем'єр-міністром Франції у 2017-2020 роках).

Філіпп відкинув ці звинувачення та натомість заявив про зв’язки Ле Пен із Росією.

"Відтоді, як Росія вторглася в Україну, усе ясно: є агресор-диктатор і демократія-жертва. Ставити їх на один рівень – це не дипломатія, це злочинна слабкість. Ви виступали проти постачання зброї Україні та санкцій проти Москви. Якби вас обрали, Україну давно б покинули", - заявив Філіпп.

Президентські вибори у Франції мають відбутися у два тури наприкінці квітня та на початку травня 2027 року. Наразі, за даними опитувань, лідирує Марін Ле Пен (має підтримку близько 35% виборців), тоді як Едуар Філіпп перебуває на другому місці електоральних симпатій французів (близько 15%) і розглядається як потенційно найсильніший суперник Ле Пен у другому турі з-поміж усіх поміркованих кандидатів.

Вибори президента у Франції

Як писав УНІАН, раніше французький апеляційний суд дозволив Марін Ле Пен брати участь у президентських виборах 2027 року, але з умовою носіння електронного браслета. Суд підтвердив її вину у розтраті коштів ЄС та засудив до трьох років ув’язнення, два з яких із відстрочкою. Хоча це не позбавляє її права балотуватися, вирок значно ускладнює проведення передвиборчої кампанії як політично, так і організаційно.

Також ми розповідали, що в НАТО побоюються можливого послаблення ролі Франції після президентських виборів 2027 року, адже радикальні кандидати Ле Пен і Меланшон виступають проти альянсу. Вихід Франції з військових структур міг би підірвати координацію між союзниками, позбавити НАТО доступу до французьких військових ресурсів і створити серйозні політичні та оборонні проблеми.

Вас також можуть зацікавити новини: