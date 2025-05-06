Він набрав 325 голосів парламентаріїв за 316 необхідних

Бундестаг схвалив кандидатуру Фрідріха Мерца на пост канцлером Німеччини з другої спроби. Про це повідомляє DW.

За проголосували 325 депутатів за необхідних 316. Кандидат від Християнсько-демократичного і Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС) стане десятим канцлером в історії ФРН. Йому належить очолити коаліційний уряд із Соціал-демократичною партією Німеччини (СДПН).

Як пише BBC News, для проведення повторного голосування ХДС/ХСС і їхній партнер по коаліції, Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), заручилися підтримкою ще двох партій - зелених і лівих.

Відео дня

Спочатку видання Frankfurter Allgemeine і Bild повідомляли, що у вівторок повторного голосування не планують, проте потім ХДС/ХСС, соціал-демократам, зеленим і лівим вдалося домовитися про проведення нового голосування того самого дня.

Голосування за Мерца в Бундестазі

У першому турі голосування вранці 6 травня Мерцуне вдалося отримати абсолютну більшість - він набрав лише 310 голосів. Це був перший подібний випадок в історії ФРН. Хто саме з депутатів від ХДС/ХСС і СДПН не підтримав Мерца, невідомо, оскільки голосування було таємним. У партій у сумі 328 із 630 місць у парламенті.

У фракції СДПН заявили, що провал Мерца на виборах канцлера стався з вини його власної партії ХДС/ХСС.

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