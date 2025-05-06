Мерц має намір знову балотуватися в канцлери в наступному турі, який, можливо, відбудеться вже завтра.

У фракції СДПН вважають, що провал Фрідріха Мерца на виборах канцлера стався з вини його власної партії ХДС/ХСС.

Як пише BILD, в оточенні голови СДПН Ларса Клінгбайля заявили, що всі соціал-демократи були присутні в залі і голосували "за".

"Ми виходимо з повної підтримки з нашого боку. Відсутніх [депутатів фракції] не було", - заявили в СДПН.

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У ХДС, навпаки, звинуватили в саботажі СДПН. Фрідріх Мерц має намір знову балотуватися в канцлери в наступному турі, який, можливо, відбудеться вже завтра.

Оскільки голосування було таємним, підтвердити або спростувати будь-які заяви поки що неможливо.

Лідер АдН Аліса Вайдель після провалу голосування зажадала відставки Фрідріха Мерца і виступила за проведення нових виборів. Співголова партії Тіно Хрупалла заявив, що "це хороший день для Німеччини".

При цьому голова партії "Зелених" Фелікс Банашак назвав провал Мерца "переломним моментом", але "не в хорошому сенсі". На його думку, "зараз не час для протестного голосування. Німеччині та Європі потрібна стабільність".

Вибори канцлера Німеччини

Сьогодні нижня палата парламенту Німеччини (Бундестаг) провалила голосування за кандидатуру нового канцлера Фрідріха Мерца. Під час першого туру лідер Християнсько-демократичного союзу набрав 310 голосів "За" з 316 необхідних.

Бундестаг голосуватиме знову протягом двох тижнів - за Мерца або іншого кандидата. Однак хто б це не був, йому також буде потрібна підтримка 316 депутатів. У коаліції ХДС і СДПН наразі 328 мандатів - лише на 12 більше від необхідного мінімуму.

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