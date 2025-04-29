Він сподівається, що США продовжать допомагати Україні.

Лідер Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц заявив, що не прийме продиктований мир для України.

Як передає німецький новинний телеканал ntv-de, під час партійної конференції у Берліні майбутній канцлер Німеччини сказав, що його країна разом із Європою підтримують Україну в її захисті від Російської Федерації:

"Це не сумісно з продиктованим миром або підпорядкуванням фактам, створеним військовими, і, звичайно ж, не суперечить проголошеній волі самої України".

Мерц сподівається, що Сполучені Штати Америки разом із Європою продовжать підтримувати Україну, а переговори президентів Дональда Трампа і Володимира Зеленського у Римі стануть початком серйозного мирного процесу, "гідного цієї назви".

Відео дня

Позиція Мерца щодо України

​Нагадаємо, Фрідріх Мерц здобув перемогу на федеральних виборах у Німеччині, очоливши блок ХДС/ХСС. Він має бути приведений до присяги 6 травня.

Політик підтримує передачу Україні далекобійних крилатих ракет Taurus, але за умови координації з європейськими партнерами. Він вважає, що такі ракети можуть допомогти Україні впливати на хід війни, зокрема, уражаючи стратегічні об'єкти.

Мерц виступає за перемогу України у війні - для нього це означає відновлення територіальної цілісності країни та її право самостійно обирати політичні та військові союзи.

Крім того, після перемоги на виборах політик оголосив, що Німеччина та Європа мають стати більш незалежними у питаннях безпеки та оборони, зменшуючи залежність від Сполучених Штатів Америки. ​

Вас також можуть зацікавити новини: