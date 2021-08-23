Українця затримали в Тулі й звинувачують у шпигунстві.

Федеральна служба безпеки Росії повідомила про затримання громадянина України.

Інформація про це розміщена на офіційному сайті ФСБ.

"Федеральною службою безпеки Російської Федерації в м. Тулі затриманий на місці злочину громадянин України, який здійснював збір відомостей, що становлять державну таємницю щодо новітніх зразків озброєння і секретної технічної документації до них", - заявили в ФСБ.

Як повідомляється, в результаті оперативно-розшукових заходів встановлено, що іноземець "за завданням розвідувальних служб України здійснював пошук працівників російських оборонних підприємств з-поміж секретоносіїв".

Читайте такожУ Росії засудили українця за звинуваченням у контрабанді деталей до зенітно-ракетного комплексу"Його цілями були вербувальна розробка росіян і отримання від них охоронюваних законом відомостей про перспективні розробки в галузі стрілецького озброєння", - йдеться в повідомленні.

Відносно затриманого порушено кримінальну справу за статтею 276 Кримінального кодексу Росії (шпигунство).

Слідчі дії тривають.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Білорусі затримали громадянина України, який має посвідку на проживання в країні. Затримання відбулося 3 липня в місті Столін. У 24-річного Павла Рабешка є посвідка на проживання в Білорусі.

Автор: Інна Андаліцька