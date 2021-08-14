Директори шкіл передали спецслужбам особисті дані та номери мобільних телефонів учнів.

В окупованій Керчі (Крим) "управління освіти" збирає особисті дані про неповнолітніх школярів без їх дозволу для російської ФСБ.

Про це повідомляє Кримська правозахисна група.

Відзначається, що на вимогу "начальника управління освіти" Віктора Дахіна директори шкіл передали дані, куди входили ім'я, прізвище, по батькові, число, місяць, рік народження і номер мобільного телефону всіх учнів від 12 до 17 років.

"Додатково повідомляємо, що повноваженнями органів ФСБ Росії передбачено отримання персональних даних без згоди суб'єкта", — йдеться в листі за підписом Дахіна.

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Повідомляється, що директори керченських шкіл виконали це незаконне доручення.

Аналітик Кримської правозахисної групи Олександр Сєдов назвав це порушенням права на приватне життя.

"Це необхідно для того, щоб можна було відстежувати переміщення цих людей, дзвінки цих людей", — зазначив правозахисник.

Також, за словами Сєдова, спецслужби за номерами телефонів можуть зібрати інформацію про те, хто з учнів брав участь у будь-якій акції, і надалі притягувати їх до відповідальності за чинним російським законодавством.

Він підкреслив, що учні не зобов'язані надавати цю інформацію.

Ситуація в окупованому Криму: що відомо

Автор: Ганна Нагорна