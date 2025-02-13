З неї Росію виключили 2014 року у відповідь на незаконну анексію Криму.

Президент США Дональд Трамп сказав, що "із задоволенням" прийняв би Росію назад у G7. З такою заявою він виступив перед журналістами в Білому домі.

Він додав, що рішення виключити Росію з G7 було помилкою.

"Це не питання симпатії чи антипатії до Росії. Колись це була G8, і я запитав: "Що ви робите? Ви постійно говорите про Росію, то чому її немає за столом? Я впевнений, що Росія хотіла б повернутися. Обама і кілька інших людей зробили помилку, виключивши її. Цілком можливо, що якби G8 залишилася, кризи в Україні б не було. І якби я був президентом, Росія ніколи б не напала на Україну", - заявив Трамп.

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Президент зазначив, що G8 стала G7 через ці рішення.

"Я сперечався з Трюдо і кількома іншими, але прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе, чудова людина, повністю погоджувався зі мною, як і деякі інші. Але в той момент G8 уже не існувала. Я досі вважаю, що повернення Росії в цей формат було б дуже корисним", - додав американський лідер.

На запитання, чи буде Україна мати місце за столом переговорів, Трамп відповів, що так, звичайно.

Трамп не просив міністра оборони США Піта Хегсета відмовитися від своїх коментарів щодо України. На думку Трампа, вчорашні коментарі Гегсета були доволі точними.

Нагадаємо, що G7, "Група семи", або "Велика сімка" - це об'єднання країн, до якого входять США, Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія, Канада і Японія. Росія увійшла до складу цього неформального об'єднання 1997 року, після чого воно стало називатися G8. Країни об'єднання знову стали збиратися без участі Росії 2014 року після незаконної анексії Криму.

Членство України в НАТО - позиція команди Трампа

Міністр оборони США Піт Гегсет пом'якшив свої висловлювання, зроблені напередодні про те, що вступ України до НАТО є нереалістичним сценарієм. На пресконференції він заявив, що "всі варіанти залишаються на столі" під час переговорів між Україною і Росією.

"Я хочу прояснити один момент, що стосується заяви про те, що членство України в НАТО не є реалістичним результатом переговорів. Це було сказано в рамках моїх зауважень і в координації з тим, як ми ведемо поточні переговори, які очолює президент Трамп", - заявив Хегсет.

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