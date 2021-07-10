Вашингтон у військовій допомозі відмовив.

Гаїті попросили допомоги у США та ООН про забезпечення безпеки ключової інфраструктури після вбивства президента Жовенеля Моїза, на якого напали іноземні найманці.

Про це пише Reuters.

Питання про допомогу порушили в середу під час розмови тимчасового прем’єр-міністра Клода Джозефа і державного секретаря США Ентоні Блінкена. Джозеф попросив направити війська для безпеки і захисту ключової інфраструктури.

Також звернулися й щодо надання сил до Радбезу ООН. Вашингтон у військовій допомозі відмовив. Місія ООН отримала листа й вивчає його.

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У ніч на 7 липня група людей проникла на територію резиденції президента країни.

В результаті нападу 53-річний Жовенель Моїз отримав смертельне поранення. Постраждала і його дружина, однак невдовзі померла від вогнепальної рани у лікарні.

Хто такий Жовенель Моїз

Жовенель Моїз прийшов у політику з бізнесу. У 1990-х він разом з дружиною після переїзду зі столиці Гаїті в Порт-де-Пе вирішує зайнятися бананами.

Зароблені на бананах гроші Моїз інвестував в інші бізнес-проекти. У 2015 році він погодився на пропозицію тоді президента Гаїті Мішеля Мартейї піти в політику.

Жовенель Моїз став президентом Гаїті 7 лютого 2017 року. Він набрав на виборах 55,7% голосів, в той час як його суперник Жюд Селестен отримав 19,5% голосів виборців.

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Автор: Яна Ставська