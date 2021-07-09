Щонайменше шестеро підозрюваних були військовослужбовцями у відставці.

Підозрювані у вбивстві президента Гаїті Жовенеля Моїза заявили, що їхньою метою нападу на резиденцію був арешт глави держави, а не ліквідація.

Про це пише BBC з посиланням на слова судді Клемана Ноеля.

У підозрюваних виявили вогнепальну зброю, набори доларових банкнот, чекову книжку президента й сервер, на якому містилися записи з камер відеоспостереження.

11 підозрюваних арештували після проникнення на подвір’я резиденції. Розшукати нападників допомагали й розлючені місцеві мешканці. Натовп підпалив три автомобілі бандитів й знищив докази.

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За даними ЗМІ, серед затриманих – 35-річний колишній охоронець посольства Канади у Гаїті Джеймс Соледжес. Він разом з іншим підозрюваним – громадянином США Джозефом Вінсентом – повинні були виконувати роль перекладачів під час штурму будинку Моїза.

«Завдання полягало в тому, щоби арештувати президента Жовенеля Моїза, а не вбивати його», – зазначив суддя.

Вбивство президента Гаїті: деталі

У ніч на 7 липня група людей проникла на територію резиденції президента країни.

В результаті нападу 53-річний Жовенель Моїз отримав смертельне поранення. Постраждала і його дружина, однак невдовзі померла від вогнепальної рани у лікарні.

Хто такий Жовенель Моїз

Жовенель Моїз прийшов у політику з бізнесу. У 1990-х він разом з дружиною після переїзду зі столиці Гаїті в Порт-де-Пе вирішує зайнятися бананами.

Зароблені на бананах гроші Моїз інвестував в інші бізнес-проекти. У 2015 році він погодився на пропозицію тоді президента Гаїті Мішеля Мартейї піти в політику.

Жовенель Моїз став президентом Гаїті 7 лютого 2017 року. Він набрав на виборах 55,7% голосів, в той час як його суперник Жюд Селестен отримав 19,5% голосів виборців.

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Автор: Яна Ставська