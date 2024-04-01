Агенти російської військової розвідки приїжджали в ті міста, де в американських дипломатів незабаром проявлявся "гаванський синдром".

Агенти російської військової розвідки могли впливати на західних дипломатів, чиновників і розвідників секретною зброєю, що спричиняє так званий "гаванський синдром". Про це йдеться в розслідуванні The Insider, програми "60 хвилин" американського телеканалу CBS News і німецького тижневика Der Spiegel.

Зіставивши дані про поїздки агентів російської військової розвідки з випадками "гаванського синдрому" в різних регіонах світу, журналісти виявили явну кореляцію. Як показало розслідування, такі симптоми в американських дипломатів проявлялися в ті самі періоди і в тих самих місцях, куди приїжджали співробітники військової частини 29155 Головного розвідувального управління РФ.

Так, за даними розслідувачів, у листопаді 2014 року жертвою "гаванського синдрому" став співробітник американського консульства у Франкфурті.

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Також у 2017 році в Китаї зафіксовано дивні інциденти зі співробітниками американських консульств. В одного зі співробітників консульства в Шанхаї, відповідального за зберігання секретної інформації, лікарі зафіксували "невідомий вплив довкілля, який призвів до черепно-мозкової травми". Також кілька жертв були в Гуанчжоу, вони скаржилися на запаморочення, затуманену свідомість, головні болі, втрату короткочасної пам'яті, безсоння і нудоту. У результаті Держдепу США довелося евакуювати з Гуанчжоу понад десять співробітників. У Пекіні в 2017 році також були подібні інциденти.

Крім того, ідеться в дослідженні, схожий випадок стався з дружиною американського дипломата 2021 року в Тбілісі. Водночас, як з'ясували журналісти, за дивним збігом у цей момент у Грузії перебували співробітники ГРУ з підрозділу 29155. Також розслідувачі розповідають про можливі інциденти 2021 року в Белграді та Ханої.

Водночас принаймні дві жертви бачили співробітників ГРУ перед атакою або відразу після неї й упізнали їх за фотографією. Так, дипломат у Франкфурті впізнав в одному з імовірних нападників імовірного співробітника ГРУ Єгора Гордієнка. А дружина американського дипломата в Тбілісі незадовго до нападу помітила з вікна свого будинку чоловіка, в якому впізнала Альберта Авер'янова - сина командира підрозділу 29155 Андрія Авер'янова.

Також до рук журналістів потрапив документ, що підтверджує дослідження одним із ключових учасників групи 29155 Іваном Терентьєвим "потенційних можливостей нелетальної акустичної зброї під час військових (бойових) дій у місті".

"Навіщо Кремлю могли знадобитися такі атаки, невідомо, але з розмов із дипломатами зрозуміло, що ця стратегія дала свій ефект: багато співробітників не хочуть працювати за російським напрямком, розуміючи, що можуть стати інвалідами і водночас навіть не отримати належної допомоги, - адже багато хто з постраждалих стикався з тим, що їхні скарги списували на психічний розлад", - наголошується в розслідуванні.

Хоча прямих доказів на користь причетності російської військової розвідки до використання "акустичної зброї" немає, тепер "американська влада може переосмислити своє ставлення до "гаванського синдрому" і почати повноцінне розслідування інцидентів", підсумовують автори розслідування.

Що таке "гаванський синдром"

"Гаванський синдром" - це термін, який зазвичай використовується для опису незрозумілих фізичних симптомів, що з'явилися у дипломатів і співробітників посольств США і Канади в Гавані, Куба, починаючи з кінця 2016 року. Симптоми охоплювали головні болі, запаморочення, втрату слуху, порушення зору, проблеми із зосередженням і координацією рухів.

Було запропоновано кілька версій пояснення, включно з нападом за допомогою акустичних або мікрохвильових пристроїв, отруєнням будь-якими хімічними речовинами або навіть масовою істерією. Однак дотепер не вдалося встановити однозначну причину або пояснення цих дивних симптомів.

Агенти Кремля на Заході знову активізуються

Так, показове вбивство в Іспанії російського пілота-перебіжчика Максима Кузьмінова, який доправив в Україну гелікоптер, викликало побоювання, що Кремль знову націлився на своїх ворогів.

Вбивці Кузьмінова залишили чіткі докази свого зв'язку з Росією, демонструючи чітке послання ворогам кремлівського режиму про те, що європейські шпигунські мережі Росії продовжують діяти.

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