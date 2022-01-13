Після подібних випадків у 2016 році в США припустили, що це була спланована "атака" російської розвідки.

Співробітників американських диппредставництв у Женеві та Парижі госпіталізували з невідомим неврологічним захворюванням ("гаванським синдромом").

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на поінформовані джерела.

Одного зі щонайменше трьох хворих дипломатів у Женеві довелося перевезти у США. У Парижі поінформували про щонайменше один випадок синдрому.

Американців закликали повідомляти у разі появи незвичайних симптомів.

Читайте такожЄС готує шостий пакет санкцій проти Білорусі - журналістWST пише, що на невідомі неврологічні симптоми поскаржилися 200 американських дипломатів й інші чиновники у Європі, Китаї та Південній Америці.

Раніше, у 2016-му, на запаморочення й головний біль поскаржилися співробітники посольства США у Гавані. Згодом підтвердили ще низку схожих випадків на Кубі та в Китаї. Тоді Вашингтон підозрював, що "синдром" був атакою російської розвідки – оскільки тільки ГУР володіє необхідним для цього обладнанням.

Гаванський синдром

У США припускали, що постраждалі дипломати зазнали впливу мікрохвильового випромінення.

Серед симптомів – запаморочення, головний біль, нудота, біль у вухах, безсоння, втрата пам’яті.

Вважається, що подібною технологією володів свого часу Радянський Союз, після чого вона могла поширитися іншими країнами.

Вас також можуть зацікавити новини: