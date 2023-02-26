Міністр оборони Німеччини скептично постався до намірів Китаю досягти миру на території України.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус скептично поставився до "мирного плану" з боку уряду Китаю, який запропонував свій варіант завершення російсько-української війни до річниці вторгнення РФ в Україну.

Він відзначив, що реальні наміри китайського уряду варто оцінювати, з огляду на його дії, а не на слова. В цьому контексту Пісторіус нагадав про можливі наміри Китаю допомогти Росії військовими дронами, пише CNN.

"Коли я чую повідомлення - і я не знаю, чи вони правдиві - згідно з якими Китай, можливо, планує постачати Росії дрони-камікадзе, водночас представляючи мирний план, тоді я думаю, що нам потрібно оцінювати наміри Китаю за його діями, а не за словами", – сказав він.

Критика відносно "мирного плану" Китаю

Нагадаємо, що відповідний "мирний план" з'явився на сайті МЗС Китаю 24 лютого. Він охоплює 12 пунктів, які, за оцінками, експертів та уряду України були складені на користь Російської Федерації.

Як зазначав радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, своїм планом Китай запропонував поставити Україну на коліна, зашифрувавши цей сигнал в нібито мирні пропозиції.

Відповідна ініціатива також викликала критику серед лідерів країн ЄС та США. Зокрема, канцлер ФРН Олаф Шольц звернув увагу на те, що китайський "план миру" не містить пункту щодо виходу війск РФ з території України. А в Вашингтоні відзначили, що Україні потрібен справедливий мир, а не вигідне для Росії припинення вогню.

Проте така ініціатива Китаю, очікувано, викликала підтримку серед таких країн-партнерів РФ, як Казахстан та Білорусь.

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