Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував актуальність так званого "мирного плану" Китаю для завершення російсько-української війни.
Як зазначив політик під час загальнонаціонального телемарафону, кожна країна має право робити ті чи інші висновки й давати власні оцінки ситуації, виходячи з досвіду своєї історії. Однак пропозиції Китаю з приводу припинення вогню між Україною і РФ по лінії поділу - це очевидне підігравання агресору:
"Давайте будемо справедливими: називати мирним планом пропозицію Україні здатися і капітулювати, негайно припинивши вогонь для двох сторін по лінії поділу - це означає перевести конфлікт в затяжний, це означає, що Росія не програє, це настільки очевидно, що викликає подив".
Він розшифрував, як дійсно потрібно читати нібито мирні ініціативи з боку Китаю.
"Тут немає ні слова про мир. Тут є слово: "Україно, ви повинні стати на коліна після року опору й здатися Росії". Ось як це потрібно читати. Я розумію мотиви Китаю, тим не менш, у нас є "формула миру", запропонована президентом України", - сказав Подоляк.
Він зазначив, що в основу будь - якого "мирного плану" потрібно закладати пункт про виведення російських військ з території України - це єдиний спосіб рухатися до миру, проте цього пункту немає пропозиціях з боку МЗС КНР, заявив Подоляк.
Пропозиція про "мир" з боку Китаю - реакція України та Заходу
Нагадаємо, що в рамках закінчення "української кризи" МЗС Китаю в п'ятницю, 24 лютого, запропонував свій власний план "миру". Серед 12 пунктів, які запропонувала китайська сторона, згадуються пункти про "всеосяжне припинення вогню", відмову від "менталітету холодної війни", і від "односторонніх санкцій" проти Росії.
У відповідь на це Вашингтон розкритикував владу Китаю, зазначивши, що Україні потрібен справедливий мир, а не вигідне для Росії припинення вогню. Також там заявили, що для завершення війни в Україні потрібно просто вивести всі російські війська з українських територій.
Зі свого боку президент України Володимир Зеленський в рамках своєї сьогоднішньої прес-конференції зазначив, що оцінює відповідну ініціативу Китаю скоріше, як думки про ситуацію, а не конкретні пропозиції.
При цьому у Кремлі, очікувано, підтримали китайський план врегулювання війни. Як зазначила речник МЗС РФ Марія Захарова, Росія відкрита до досягнення цілей "СВО" політико-дипломатичним шляхом.