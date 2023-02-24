Чиновник заявив, що влада Китаю занадто очевидно підіграє Росії та вказав на головний недолік її "мирного плану".

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував актуальність так званого "мирного плану" Китаю для завершення російсько-української війни.

Як зазначив політик під час загальнонаціонального телемарафону, кожна країна має право робити ті чи інші висновки й давати власні оцінки ситуації, виходячи з досвіду своєї історії. Однак пропозиції Китаю з приводу припинення вогню між Україною і РФ по лінії поділу - це очевидне підігравання агресору:

"Давайте будемо справедливими: називати мирним планом пропозицію Україні здатися і капітулювати, негайно припинивши вогонь для двох сторін по лінії поділу - це означає перевести конфлікт в затяжний, це означає, що Росія не програє, це настільки очевидно, що викликає подив".

Він розшифрував, як дійсно потрібно читати нібито мирні ініціативи з боку Китаю.

"Тут немає ні слова про мир. Тут є слово: "Україно, ви повинні стати на коліна після року опору й здатися Росії". Ось як це потрібно читати. Я розумію мотиви Китаю, тим не менш, у нас є "формула миру", запропонована президентом України", - сказав Подоляк.

Він зазначив, що в основу будь - якого "мирного плану" потрібно закладати пункт про виведення російських військ з території України - це єдиний спосіб рухатися до миру, проте цього пункту немає пропозиціях з боку МЗС КНР, заявив Подоляк.

Пропозиція про "мир" з боку Китаю - реакція України та Заходу

Нагадаємо, що в рамках закінчення "української кризи" МЗС Китаю в п'ятницю, 24 лютого, запропонував свій власний план "миру". Серед 12 пунктів, які запропонувала китайська сторона, згадуються пункти про "всеосяжне припинення вогню", відмову від "менталітету холодної війни", і від "односторонніх санкцій" проти Росії.

У відповідь на це Вашингтон розкритикував владу Китаю, зазначивши, що Україні потрібен справедливий мир, а не вигідне для Росії припинення вогню. Також там заявили, що для завершення війни в Україні потрібно просто вивести всі російські війська з українських територій.

Зі свого боку президент України Володимир Зеленський в рамках своєї сьогоднішньої прес-конференції зазначив, що оцінює відповідну ініціативу Китаю скоріше, як думки про ситуацію, а не конкретні пропозиції.

При цьому у Кремлі, очікувано, підтримали китайський план врегулювання війни. Як зазначила речник МЗС РФ Марія Захарова, Росія відкрита до досягнення цілей "СВО" політико-дипломатичним шляхом.

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