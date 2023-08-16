Це перший візит Міністра оборони Китаю в країну з 2018 року.

Глава Міноборони Китаю прибув до Білорусі з триденним візитом, щоб зміцнити зв'язки з вірним союзником Росії, оскільки держави-члени НАТО зміцнюють безпеку кордонів з цією країною.

Міністр оборони Лі Шанфу, який прагне активізувати військові зв'язки з країнами по всьому світу, прилетів з Росії і був зустрінутий в Мінську в середу своїм колегою Віктором Хреніним, повідомляє Bloomberg.

Візит збігся зі зростаючими закликами з Польщі та Балтійського регіону посилити безпеку кордонів, посилаючись на присутність російських найманців, які перебралися до Білорусі, а також на нові спроби президента Білорусі Олександра Лукашенка спровокувати напруженість, відправляючи мігрантів на кордон.

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Польський чиновник сказав, що Варшава сподівається, що ризик порушення торгівлі з ЄС утримає Китай від нагнітання напруженості на кордоні. Кордон з Білоруссю є пунктом пропуску між основним вантажним маршрутом для товарів, що прямують між Китаєм та Європейським Союзом.

Тим не менш, чиновник, який попросив не називати його імені, сказав, що візит є ознакою того, що Китай більше не знаходиться на задньому плані щодо війни в Україні.

У Москві глава Міноборони Китаю пообіцяв активізувати співпрацю з колегами в Європі, Африці та Латинській Америці, виключивши при цьому США, з якими припинено військовий діалог на високому рівні.

У Білорусі, де Лі зустріли на льотному полі традиційним хлібом-сіллю, він збирається зустрітися з вищими військовими чинами і зробити поїздку по військових об'єктах. Це перший візит Міністра оборони Китаю в країну з 2018 року.

Візит Міністра оборони Китаю до Білорусі

Глава Міноборони Китай Лі Шанфу почав "турне" по Росії та Білорусі в рамках підтримки "стратегічної" комунікації з партнерами КНР з 14 по 19 серпня. Відзначається, що Лі Шанфу прийняв відповідне запрошення з боку глави Міноборони РФ Сергія Шойгу і глави оборонного Міністерства Білорусі Віктора Хреніна.

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