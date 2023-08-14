Чиновник приїде на запрошення міністрів Сергія Шойгу і Віктора Хреніна.

Глава Міноборони Китай Лі Шанфу починає "турне" по Росії та Білорусі в рамках підтримки "стратегічної" комунікації з партнерами КНР з 14 по 19 серпня.

Про це заявило підконтрольне компартії КНР видання Global Times. Відзначається, що Лі Шанфу прийняв відповідне запрошення з боку глави Міноборони РФ Сергія Шойгу і глави оборонного міністерства Білорусі Віктора Хреніна.

В рамках поїздки Шанфу візьме участь в XI Московської конференції з міжнародної безпеки. Відкриття заходу анонсувалося на вівторок, 15 серпня, йдеться на сайті конференції.

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Також Global Times цитує слова спікера МЗС КНР Ван Веньбіна. Він заявляв, що лідер Китаю Сі Цзіньпін завжди підтримував "стратегічне спілкування" з Путіним за багатьма напрямками: "Зачіпаючи важливі і всеосяжні теми", - йдеться в повідомленні.

Китай продовжує співпрацювати з РФ після переговорів у Джидді

Нагадаємо, 5-6 серпня 2023 року Саудівська Аравія організувала переговорний майданчик у Джидді для обговорення війни в Україні. У заході брали участь близько 40 країн, включно з Китаєм, який негласно є союзником РФ, хоча офіційно говорить про "нейтральну" позицію.

12 серпня CNN відзначило, попри участь у переговорах про Україну, Пекін продовжує комунікацію з Росією. Зазначалося, що на наступний день після "Джидди" головний дипломат Китаю Ван І провів телефонну розмову з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим: в рамках бесіди він нагадав, що Китай залишається "неупередженим" в питанні "конфлікту" між Україною і РФ.

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