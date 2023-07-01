Йдеться про оригінальний трофей з фронту - шматок збитого іранського дрона.

Міністр оборони Литви Арвидас Анушаускас отримав від українського глави відомства Олексія Резнікова оригінальний подарунок з фронту - "шахедну Герань" під час візиту до України.

Йдеться про хвіст збитого іранського дрона-камікадзе "Шахед", який росіяни називають "Герань". Шматок знищеного БПЛА литовський міністр продемонстрував у своєму Twitter.

Зазначимо, що до України Анушаускас приїздив у п'ятницю, 30 червня. Під час візиту міністр презентував масштабний план підтримки України у війні з РФ.

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Новий план підтримки ЗСУ з боку Литви

Нагадаємо, що під час останнього візиту до України (30 червня) глава Міноборони Литви на зустрічі з Резніковим презентував новий пакет допомоги Україні разом з довгостроковим планом підтримки.

Йдеться про трирічний план, який охоплює поставки зброї українській армії, допомогу з реабілітації поранених на фронті військових, а також консультації щодо реформ у сфері оборони, які мають наблизити Україну до НАТО.

Зазначимо, що візиту чиновника передувала поїздка лідера Литви Гітанас Науседи до Києва (28 червня).

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