В нього є чітке розуміння, чому треба допомагати українцям.

Колишній віце-президент США Майк Пенс здійснив неочікуваний візит до України та відвідав ті місця на Київщині, де під час окупації тривали масові вбивства українців.

Зазначається, що під час поїздки в Україну Пенс зустрівся із президентом Володимиром Зеленським, повідомляє NBC News.

"Приїзд сюди як приватної особи, можливість на власні очі побачити героїзм українських солдатів…побачити героїзм людей в Ірпені… побачити сім'ї, чиї будинки були буквально розбомблені в розпал російського вторгнення", – сказав він.

В нього є чітке розуміння, чому треба допомагати українцям.

"Якщо росія переможе, то друга половина 21-го століття може виглядати набагато гірше, ніж перша половина 20-го століття", - натякнув він на схожість Путіна та Гітлера.

Пенс також відвідав міста Мощун, Буча та Ірпінь у Київській області, які постраждали від російської окупації на початку вторгнення.

"Це лише зміцнює мою рішучість виконувати те, що маю зробити, продовжувати закликати до потужної підтримки з боку Америки наших українських друзів і союзників", - заявив Пенс.

Візити іноземних гостів в Україну

Шведська Еко-активістка Грета Тунберг приїхала в Україну і провела прес-конференцію разом з главою Офісу президента Андрієм Єрмаком. Разом з Гретою в Україну прибули екс-віце-прем'єр Швеції, колишній єврокомісар з навколишнього середовища Маргот Вальстрьом, екс-президент Ірландії, екс-глава Міжнародного інституту навколишнього середовища і розвитку Мері Робінсон і віце-президент Європарламенту Хейді Хаутала.

Президента Польщі Анджея Дуду помітили на залізничному вокзалі Києва. Він прибув до столиці України з не анонсованим візитом у День Конституції, 28 червня.

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