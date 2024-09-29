Пентагон заявляє, що посилить авіаційну підтримку Близького Сходу.

Міністр оборони США Ллойд Остін застеріг Іран і підтримувані ним групи бойовиків від нападу на американців на Близькому Сході. Про це повідомив прес-секретар Пентагону генерал-майор Пет Райдер, інформує Bloomberg.

"Міністр Остін чітко дав зрозуміти, що якщо Іран, його партнери або довірені особи скористаються цим моментом, щоб націлитися на американський персонал або інтереси в регіоні, Сполучені Штати вживуть усіх необхідних заходів для захисту нашого народу", - заявив спікер.

За його словами, США "зберігають здатність розгортати сили в короткий термін", при цьому авіаносна група USS Abraham Lincoln залишиться на театрі бойових дій Центрального командування США, який охоплює Близький Схід, а група USS Wasp Amphibious Ready Group "буде продовжувати працювати у Східному Середземномор’ї", при цьому присутність ВМС США підтримується винищувачами та штурмовиками:

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"Найближчими днями ми посилимо наші можливості оборонної підтримки з повітря".

Загострення на Близькому Сході - останні новини

Напередодні організація "Хезболла" підтвердила смерть свого багаторічного лідера Хасана Насралли. Його було вбито внаслідок атаки на центральний штаб у районі Дахія на півдні Бейрута.

Наступного дня після 7 жовтня 2023 року, загострилися сутички між "Хезболлою" та Ізраїлем. А у своїй останній промові Насралла звинуватив Ізраїль у підриві тисяч пейджерів і радіопередавачів, які носили при собі бойовики "Хезболли", що призвело до ліквідації 39 осіб.

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