Удар ізраїльських ВПС знищив главу "Хезболли" Хасана Насраллу. Лідера організації було вбито внаслідок атаки на центральний штаб у районі Дахія на півдні Бейрута.
Тепер же організація офіційно підтвердила його загибель.
Хто такий Хасан Насралла
Хасан Насралла - був вельми загадковим персонажем, хоча відомо, що у нього були тісні особисті зв'язки з Іраном, і він зіграв одну з ключових ролей у перетворенні "Хезболли" на велику військову силу. Він очолив угруповання в 1992 році, після того, як його попередник Аббас Мусаві був ліквідований ізраїльською ракетою. Тоді Насраллі було 32 роки.
За його правління угруповання також стало ключовим інструментом іранського прагнення до лідерства в регіоні. Під керівництвом Насралли "Хезболла" допомагала тренувати бойовиків ХАМАС і отримувала ракети та снаряди з Ірану для ударів по Ізраїлю.
Наступного дня після 7 жовтня 2023 року, загострилися сутички між "Хезболлою" та Ізраїлем. А у своїй останній промові Насралла звинуватив Ізраїль у підриві тисяч пейджерів і радіопередавачів, які носили при собі бойовики "Хезболли", що призвело до ліквідації 39 осіб.